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Стало известно, когда в «Бегишево» заработает международный терминал

03:41, 08.03.2020
Стало известно, когда в «Бегишево» заработает международный терминал
Фото: nbc.aero.ru

Международный терминал аэропорта «Бегишево» откроется в IV квартале 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Терминал общей площадью 8501 кв. м начали строить в феврале 2019 года. Трехэтажное здание международных воздушных линий будет способно пропускать 200 пассажиров в час. Также будет обустроена привокзальная площадь. Планируется, что терминал станет дополнительной возможностью для расширения маршрутной сети и привлечения новых партнеров.

Ранее сообщалось, что АО «Аэропорт «Бегишево» направит на строительство нового международного терминала 769,6 млн рублей.

Общество Татарстан
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