КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» за пинок игрока «Авангарда»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовал нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова.

«Салават Юлаев» — «Авангард». Время — 25:33. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова наказание по п. 1.18. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.

Хоккеист был наказан за инцидент по ходу третьего матча 1/8 финала Кубка Гагарина, в одной из остановок игры Жарков позволил себе пнуть хоккеиста «Авангарда» Сергея Шумакова.

Напомним, «Салават» ведет в серии с «Авангардом» со счетом 2:1. Сегодня команды проведут вторую встречу в Уфе.