Renault представила новую технологию обновления мультимедийной системы

Компания Renault разработала новую технологию, которая позволяет автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля — так же быстро, как и на смартфоне.

С помощью технологии под названием FOTA (Firmware Over the Air) можно дистанционно и бесплатно устанавливать новые версии программного обеспечения для мультимедийной системы автомобиля Easy Link.

Как уточнили в пресс-службе французской компании, первой моделью на российском рынке, которая получит эту функцию, станет Renault Arkana. В дальнейшем автопроизводитель планирует сделать новый вид обновления и других моделей, оборудованных подобной мультисистемой.

Ранее сообщалось, что в Татарстане протестируют систему, которая не даст уснуть водителям автобусов.