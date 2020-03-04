Уфимский шорт-трекист Елистратов обратился к министру спорта РФ Матыцину

Представитель сборной России по шорт-треку Семен Елистратов обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с просьбой защитить российских спортсменов перед Олимпийскими играми — 2022 в Китае.

— Пожелание у меня только одно: чтобы в 2022 году стояли люди, которые могут представлять наши интересы. Чтобы не повторилась история с 2018 годом, когда никто не стоял за моей спиной. Это очень важная тема, к этому нужно готовиться уже сейчас.

Хочется, чтобы Минспорт представлял мои интересы до конца. Я каждый год с 2018-го нахожусь в ожидании чуда, — сказал Елистратов.

Напомним, уроженец Башкортостана Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи — 2014, а также чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы. На Олимпийских играх — 2018, где Россия выступала под нейтральным флагом, он стал бронзовым медалистом на дистанции 1500 метров.