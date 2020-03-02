В Татарстане планируют запустить производство экологичной упаковочной пленки

Татарстанская компания «Данафлекс» планирует запустить промышленное производство упаковочных пленок, которые можно будет переработать на 100 %.

Пленку, которую разработали в Казани, уже протестировали на майонезе татарстанского производителя. Планируется, что продукты в экологичной упаковке появятся на полках магазинов в течение этого года.

Как рассказал «РБК» директор по маркетингу ГК «Данафлекс» Евгений Бантуков, до 2025 года предполагается, что перерабатываться будет 100% выпускаемой пленки.

