В Татарстане возбудили дело о захвате семьи в заложники ради 10 млн рублей

В Казани мужчина взял в заложники супругу и двух малолетних дочерей 2011 и 2016 г.р. и требовал заплатить ему 10 млн рублей.

ЧП произошло в одном из домов по улице Ямашева ночью 2 марта. Мужчина взял в заложники семью, требую заплатить 10 млн рублей, в противном случае он обещал расправиться с домашними.

В ходе операции, проведенной правоохранителями, мужчина был задержан, а женщина и дети освобождены.

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложников)



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следкома РТ.

Напомним, в Казани мать зарезала семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой. ЧП произошло в одном из домов на Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат госпитализирован. Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.

