Япония занялась производством экспресс-теста на коронавирус

Власти Японии внедряют использование экспресс-теста для выявления коронавируса. Специалисты смогут определять заболевание за 15 минут уже в марте.

«Мы намерены расширить наши возможности по диагностике. В течение марта мы намерены внедрить новый тест, позволяющий поставить диагноз в течение 15 минут», — передает ТАСС слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Глава правительства «страны восходящего Солнца» рассказал о планах выделить дополнительные средства для борьбы с вирусом. Также предполагается поддержать бизнес.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 940, умерли 11 человек. Большинство инфицированных (705) — это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Вирус выявлен у жителей 23 из 47 японских префектур.

Напомним, что восемь россиян с лайнера были эвакуированы в Казань. Федеральные власти утверждают, что среди них трое зараженных. Татарстанские же власти призывают обращать внимание на отсутствие симптомов у всех, кто находится на карантине в РКИБ.