РУСАДА провело семинар для полицейских Татарстана по основам борьбы с допингом

Сегодня, 28 февраля, в Министерстве спорта РТ прошел семинар для представителей правоохранительных органов «Борьба с допингом в спорте: нормативная база и правоприменительная практика».

Мероприятие было организовано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) при поддержке республиканского спортивного ведомства.

О правилах расследования случаев возможного нарушения антидопинговых правил полицейским Татарстана рассказали специалист отдела расследований РУСАДА Кристина Кучеева и начальник отдела расследований Леонид Иванов. Также перед собравшимися выступила глава отдела антидопингового обеспечения Минспорта России Вероника Логинова.

Как сообщила заместитель руководителя РУСАДА Маргарита Пахноцкая, Татарстан был выбран неслучайно.

«Этот семинар проходил именно в столице Татарстана, потому что эта республика обладает большим потенциалом в сфере развития спорта. Взаимодействие с правоохранительными органами — сравнительно новое направление деятельности РУСАДА», — отметила Пахноцкая, которая рассказала участникам семинара о работе антидопингового агентства.

По окончании практической части семинара состоялась сессия вопросов и ответов.

Ранее подобные семинары прошли в Москве и Санкт-Петербурге.