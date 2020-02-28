В России под налог на роскошь попали автомобили марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. В министерстве рассказали, что перечень дополнен моделями таких брендов, как Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Новый перечень таких авто был опубликован сегодня, сообщила пресс-служба министерства. Он пополнился 104 наименованиями.

В Минпромторге уточнили, что теперь в список включены 632 модели стоимостью 3—5 млн рублей, 484 модели стоимостью 5—10 млн рублей, 100 автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 82 модели, оценивающиеся свыше 15 млн рублей.

На сегодня владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Следующая категория (5—10 млн) уже платит налог с учетом коэффициента 2, при цене 10—15 млн рублей налог утраивается. Также есть зависимость от возраста автомобиля.

При этом фактическая стоимость автомобиля, указанная в договорах купли-продажи, при расчете средней стоимости машины не учитывается, отмечает ведомство.