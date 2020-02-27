Новости авто

15:34 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

«Яндекс» зафиксировал в Казани рекордную дневную пробку на Горьковском шоссе

15:18, 27.02.2020
«Яндекс» зафиксировал в Казани рекордную дневную пробку на Горьковском шоссе

В четверг днем в Казани образовалась рекордно длинная для этого времени пробка. Затор на Горьковском шоссе растянулся на 3,9 км.

Такой длины он достиг к 15.03, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». К этому моменту был загружен участок от железнодорожного моста до улицы Болотникова.

В целом же ситуация с трафиком в столице Татарстана сейчас оценивается в 3 балла.

АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров