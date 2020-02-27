«Яндекс» зафиксировал в Казани рекордную дневную пробку на Горьковском шоссе
В четверг днем в Казани образовалась рекордно длинная для этого времени пробка. Затор на Горьковском шоссе растянулся на 3,9 км.
Такой длины он достиг к 15.03, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». К этому моменту был загружен участок от железнодорожного моста до улицы Болотникова.
В целом же ситуация с трафиком в столице Татарстана сейчас оценивается в 3 балла.АвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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