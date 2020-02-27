Тренер «Ак Барса»: «Хотим выиграть Кубок континента, но акцент на трофее не делаем»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Автомобилистом» и сообщил о желании команды выиграть Кубок континента.

— На каждую игру мы выходим с желанием побеждать, и сегодняшний матч не исключение. Казалось бы, сегодня последняя игра, но турнирная подоплека есть. Нам нужно сыграть очень заряженно, системно и дисциплинированно.

— Вы, вероятно, имеете в виду Кубок континента. Насколько это обсуждается в команде и есть ли традиционные относительно этого трофея суеверия (лишь раз — в сезоне 2018/19 — победитель Кубка Континента выигрывал Кубок Гагарина, — прим. ред.)?

— Мы особо об этом разговоров не ведем. Но на каждую игру мы выходим с желанием выигрывать. Конечно, где-то в голове держим это (возможность выиграть Кубок континента), хотим победить в матче, но акцент на трофее не делаем.

— Что скажете об «Автомобилисте», какие сильные стороны у этой команды?

— Прежде всего, это мастерство нападающих, вратари и игра в большинстве — вот их основные козыри.

— В двух последних матчах команде приходилось отыгрываться с 1:3 и 0:2, матчи в итоге стали победными. С тренерской точки зрения это больше плюс или минус перед плей-офф?

— Конечно, нам нужно получше сыграть в дебюте, чтобы не быть в роли догоняющих, а диктовать свои условия. На это нам нужно обратить внимание.

— В общей группе работает Даниил Журавлев, готов ли он играть?

— Мы планируем, — сказал Перов.