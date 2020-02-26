«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», проигрывая по ходу матча 0:2

«Нефтехимик» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Адмирал» (3:2).

После первого периода нижнекамцы проигрывали две шайбы, но потом смогли переломить ход встречи. После перерыва один гол отыграл Энлунд, а в третьей двадцатиминутке Порядин и Хайруллин принесли победу «Нефтехимику».

Таким образом, нижнекамцы закончили регулярный чемпионат на уверенном восьмом месте Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Нефтехимик» сыграет против «Ак Барса».

«Адмирал» — «Нефтехимик» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы:

1:0 — Коростелев (02:46)

2:0 — Бакош (Ахияров, Юнг, 18:22, бол.)

2:1 — Энлунд (26:09)

2:2 — Порядин (41:50)

2:3 — Хайруллин (Куликов, 56:53).