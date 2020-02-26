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«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», проигрывая по ходу матча 0:2

14:57, 26.02.2020
«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», проигрывая по ходу матча 0:2
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Адмирал» (3:2).

После первого периода нижнекамцы проигрывали две шайбы, но потом смогли переломить ход встречи. После перерыва один гол отыграл Энлунд, а в третьей двадцатиминутке Порядин и Хайруллин принесли победу «Нефтехимику».

Таким образом, нижнекамцы закончили регулярный чемпионат на уверенном восьмом месте Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Нефтехимик» сыграет против «Ак Барса».

«Адмирал» — «Нефтехимик» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Голы:
1:0 — Коростелев (02:46)
2:0 — Бакош (Ахияров, Юнг, 18:22, бол.)
2:1 — Энлунд (26:09)
2:2 — Порядин (41:50)
2:3 — Хайруллин (Куликов, 56:53).

СпортХоккей Татарстан
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