«КАМАЗ» сыграл вничью с «Енисеем», Караев был удален за симуляцию

«КАМАЗ» в рамках второго тура Кубка ФНЛ сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (2:2).

Челнинский клуб открыл счет на 28-й минуте, точный удар удался Гаглоеву. Красноярцы отыгрались ближе к перерыву благодаря усилиям Рожкова. В самом начале второго тайма Галиакберов успешно замкнул передачу Гаглоева, но удержать победный счет «КАМАЗ» не сумел. За минуту до финального свистка Саркисов сравнял счет.

Отметим, что за вторую желтую карточку после симуляции был удален нападающий «КАМАЗа» Давид Караев.

В третьем туре группового этапа челнинцы сыграют с юношеской сборной России.

«КАМАЗ» — «Енисей» — 2:2 (1:1)

Голы: Гаглоев, Галиакберов — Рожков, Саркисов.