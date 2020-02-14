СМИ: в Йошкар-Оле задержана бывший директор телеканала МЭТР

Бывший главный редактор телеканала МЭТР («Марий Эл Телерадио») Кирилл Панько рассказал о задержании экс-директора канала Светланы Таловой. Она направлена в СИЗО.

Панько пояснил, что Талова подозревается в растрате денег, выделенных на съемки фильма о 100-летии Марий Эл, передает издание «7x7».

Ранее прокуратура республики сообщила о возбуждении уголовного дела по данному факту. Надзорное ведомство уточнило, что телекомпания заключила ряд фиктивных контрактов для производства этого фильма. По части из них работы не выполнялись.

Это «привело к неправомерному и необоснованному использованию денежных средств в сумме более 1 млн рублей», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Марий Эл.

Эти действия правоохранители квалифицировали как растрату в особо крупном размере.