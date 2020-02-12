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«Нефтехимик» и один клуб РПЛ интересуются Караевым, от которого отказался ЦСКА

21:49, 12.02.2020
«Нефтехимик» и один клуб РПЛ интересуются Караевым, от которого отказался ЦСКА
Фото: vk.com/fckamaz

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев может покинуть клуб в нынешнем году до закрытия зимнего трансферного окна.

По сообщению Metaratings, на футболиста претендует два клуба из ФНЛ и один представитель РПЛ. Одним из претендентов является «Нефтехимик», за который Караев уже выступал с 2015 по 2016 годы.

Напомним, ранее 24-летний форвард прошел два зимних сбора с московским ЦСКА, но армейцы решили отказаться от его услуг. Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что игрок вернется в расположение клуба из Набережных Челнов.

В этом сезоне Караев провел 16 матчей в зоне Урал — Поволжье ПФЛ, в которых отметился 11 голами.

СпортФутбол Татарстан
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