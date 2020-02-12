Генпрокуратура: нарушения прав дольщиков носят массовый характер

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

По итогам 2019 года в России было зафиксировано более 11 тыс. нарушений прав дольщиков.

«С учетом повышенной социальной значимости особое внимание уделяется сфере жилищного строительства с привлечением средств населения. Случаи нарушения прав граждан в этой сфере носят массовый характер», — сообщили в Генпрокуратуре.

Для устранения нарушений законодательства прокуроры внесли более 3,6 тыс. представлений, по их требованиям в административном и дисциплинарном порядке наказаны 3,5 тыс. лиц, возбуждено 163 уголовных дела.

«В результате удалось добиться ускорения темпов строительства, ввода в эксплуатацию проблемных домов и передачи жилых помещений гражданам... Несмотря на принимаемые меры, продолжают выявляться многочисленные нарушения в работе органов государственной власти в этой сфере в республиках Башкортостан, Бурятия, Тыва, Краснодарском, Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Костромской, Томской, Тюменской областях и иных субъектах», — отметили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал заняться проблемой дольщиков на федеральном уровне.