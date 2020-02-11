Налоговая банкротит застройщика челнинского микрорайона «Прибрежный» из-за долга в 50 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом ООО «Современное строительство» депутата горсовета Набережных Челнов Марселя Мингалимова.

Согласно материалам суда, сумма долга застройщика составляет 49,5 млн рублей. Заявление было подано 10 февраля. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что ООО «Современное строительство» входит в группу компаний «Профит» Марселя Мингалимова. Компания выступает застройщиком микрорайона «Прибрежный» в 34-м комплексе Челнов. Она получила под застройку земельный участок площадью 19,3 га на месте бывшего гаражного комплекса «Комсомольский». Предполагается, что на этом месте будет построено несколько домов в рамках решения проблем обманутых дольщиков.

