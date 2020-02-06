«Рубин» в контрольном матче обыграл сербскую «Войводину»

«Рубин» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл сербскую «Войводину» (3:0).

Казанцы дважды смогли забить сопернику уже в первом тайме. По голу на свой счет записали Данченко и Йевтич. Во второй половине игры «Рубин» довел дело до разгромного, когда Старфельт протолкнул мяч в сетку ворот сербов.

Отметим, что за казанцев в этом матче дебютировал полузащитник Оливер Абильдгор, перешедший в «Рубин» на правах аренды до конца сезона.