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«Рубин» в контрольном матче обыграл сербскую «Войводину»

17:06, 06.02.2020
«Рубин» в контрольном матче обыграл сербскую «Войводину»
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл сербскую «Войводину» (3:0).

Казанцы дважды смогли забить сопернику уже в первом тайме. По голу на свой счет записали Данченко и Йевтич. Во второй половине игры «Рубин» довел дело до разгромного, когда Старфельт протолкнул мяч в сетку ворот сербов.

Отметим, что за казанцев в этом матче дебютировал полузащитник Оливер Абильдгор, перешедший в «Рубин» на правах аренды до конца сезона.

СпортФутбол Татарстан
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