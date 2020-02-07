Huawei запустит в России сети Wi-Fi шестого поколения

Китайская компания Huawei представила в России линейку устройств для беспроводной связи нового поколения Wi-Fi 6 (802.11ax). Продажи начнутся в марте.

На данный момент проводится пилотный проект по внедрению технологии для корпоративных сетей в банковском и нефтегазовом секторах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия Дениса Сереченко.

У сетей Wi-Fi шестого поколения увеличилась в четыре раза пропускная способность. Также они позволяют подключать больше абонентов одновременно. Новый стандарт пока поддерживают только последние модели смартфонов Samsung, Apple и некоторые бренды ноутбуков.

Ранее сообщалось, что Huawei перенес поставки гаджетов в России. Это связано с приостановкой производств в Китае из-за вспышки коронавируса.