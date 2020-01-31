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СМИ сообщили о приостановке поставок смартфонов из Китая в РФ из-за вспышки коронавируса

10:41, 31.01.2020
СМИ сообщили о приостановке поставок смартфонов из Китая в РФ из-за вспышки коронавируса
Фото: flickr.com

Китайские производители смартфонов Huawei (в том числе и Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple, чье производство находится в КНР, перенесли поставки гаджетов в России. Это связано с приостановкой производств в Китае из-за вспышки коронавируса.

В компании Vivo газете отметили, что график поставок от китайских производителей в Россию сместится на срок около двух недель, передает «Коммерсант». При этом представители «Вымпелкома», МТС, «МегаФона», «Связного» и «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что дефицита китайских смартфонов в России не ожидается.

Ранее сообщалось, что появление в Китае нового коронавируса может повлиять на начало сборки новой бюджетной модели смартфона iPhone. Гаджет должны начать собирать в феврале.

Технологии
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