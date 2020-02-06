Солдатова опровергла новости о попытке суицида

Российская гимнастка Александра Солдатова опровергла новости о своей попытке суицида, выложив видеообращение в «Инстаграме» тренера Анны Дьяченко.

«Всем привет. Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно. Это единственное, что подтверждает речь о том, что в прессе пишут полный ужас, полную неправду. Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, как можно было такое написать, извините, вообще без малейшего факта доказательств.

Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. У всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую — раны лучше заклеить и обработать профессионально, дабы не заниматься самолечением.

Заехала в больницу, предупредила тренеров, что я немного опаздываю, и на этом вся история закончилась. А тут пишут такой кошмар: «вены», «порезалась», «какой ужас». На самом деле, у меня просто нет слов. Со мной все прекрасно, жива-здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте. Все супер, сейчас поеду на тренировку», — сказала Солдатова.