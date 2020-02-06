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СМИ: четырехкратная чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой

12:59, 06.02.2020
СМИ: четырехкратная чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой
Фото: cska.ru

Российская гимнастка Александра Солдатова была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

По информации издания, также у 21-летней спортсменки диагностирована булимия.

На данный момент Солдатова находится в НИИ Склифосовского, врачи называют ее состояние удовлетворительным.

Следователи уже начали проверку по данному делу.

Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. В прошлом году она потеряла сознание на финальном этапе Кубка вызова в Португалии.

СпортПроисшествия
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