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Новое обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»

18:44, 04.02.2020
Новое обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»
Фото: ru.wikipedia.org

Пользователи операционной системы Windows 10 сообщили, что после очередного обновления ОС у них появился «синий экран смерти».

В жалобах говорится, что сбой появился после обновления KB4532695, которое должно было исправить ошибки в меню «Пуск». Кроме того, у некоторых пользователей отключился звук, а также снизилась скорость загрузки файлов из интернета.

Как передает Windows Latest, проблему можно решить перезагрузкой или «чистой» установкой системы, однако лучше всего отложить обновление KB4532695.

Ранее Microsoft представил новую дизайн-концепцию операционной системы Windows 10.

Технологии
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