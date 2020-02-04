Новое обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»

Пользователи операционной системы Windows 10 сообщили, что после очередного обновления ОС у них появился «синий экран смерти».

В жалобах говорится, что сбой появился после обновления KB4532695, которое должно было исправить ошибки в меню «Пуск». Кроме того, у некоторых пользователей отключился звук, а также снизилась скорость загрузки файлов из интернета.

Как передает Windows Latest, проблему можно решить перезагрузкой или «чистой» установкой системы, однако лучше всего отложить обновление KB4532695.

Ранее Microsoft представил новую дизайн-концепцию операционной системы Windows 10.