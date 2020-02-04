«Динамо-Казань» разгромно уступило лидеру Суперлиги «Енисею»

«Динамо-Казань» в матче Суперлиги разгромно уступило красноярскому «Енисею» (2:8).

Казанцы первыми открыли счет, на 11-й минуте игры точный бросок удался Кореву. После этого хозяева льда перехватили инициативу и забили подряд четыре гола. Во втором тайме Ларионов отыграл один мяч, но в ответ красноярцы еще четырежды поразили ворота гостей. Форвард «Енисея» Миргазов оформил хет-трик.

После этого поражения в активе «Динамо-Казань» осталось 34 очка и пятое место в турнирной таблице. «Енисей», наряду с хабаровским «СКА-Нефтяником», делит первую строчку чемпионата.

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Казань» — 8:2 (2:1)

Голы: Корев, 11 (0:1); Миргазов, 19 (1:1); Миргазов, 29 (2:1); Ломанов, 63 (3:1); Эдлунд, 66 (4:1); Ларионов, 66 (4:2); Ломанов, 70 (5:2); Чернов, 72 (6:2); Миргазов, 83 (7:2); Шарипов, 88 (8:2).