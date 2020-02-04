В Татарстане в 2019 году ввели 3,3% всего построенного в России жилья

По итогам 2019 года в Татарстане построили по 3,3% от общей площади введенного в России жилья. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

10,7% всего жилья, введенного в эксплуатацию в России в 2019 году, приходится на Московскую область. В Москве ввели 6,3% всего жилья, Краснодарском крае — 5,6%, Санкт-Петербурге — 4,3%.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Татарстане ввели 2,7 млн кв. м жилья. Это на 266 тыс. кв. м больше, чем годом ранее. По этому показателю Татарстан занял пятое место по России после Подмосковья (8,6 млн кв. м жилья в 2019 году), Москвы (5 млн), Краснодарского края (4,5 млн) и Санкт-Петербурга (3,5 млн).