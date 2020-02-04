Президент волейбольного «Урала» стал главным тренером команды
Президент волейбольного «Урала» Валерий Багметов выведет команду на игру Суперлиги против нижегородского «АСК» в качестве главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Такое решение было принято после матча с «Югра-Самотлор» (2:3), который продлил серию поражений команды до семи встреч.
Бывший главный тренер клуба Константин Сиденко проведет матч в Нижнем Новгороде в качестве старшего тренера.
Багметов стал президентом «Урала» в январе 2019 года. Ранее он работал главным тренером клубов «Нефтяник Башкортостан» и «Нефтехимик» из Салавата.СпортВолейбол Башкортостан
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