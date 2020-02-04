Новости спорта

17:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Президент волейбольного «Урала» стал главным тренером команды

16:19, 04.02.2020
Президент волейбольного «Урала» стал главным тренером команды
Фото: volleyufa.ru

Президент волейбольного «Урала» Валерий Багметов выведет команду на игру Суперлиги против нижегородского «АСК» в качестве главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Такое решение было принято после матча с «Югра-Самотлор» (2:3), который продлил серию поражений команды до семи встреч.

Бывший главный тренер клуба Константин Сиденко проведет матч в Нижнем Новгороде в качестве старшего тренера.

Багметов стал президентом «Урала» в январе 2019 года. Ранее он работал главным тренером клубов «Нефтяник Башкортостан» и «Нефтехимик» из Салавата.

СпортВолейбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров