Президент волейбольного «Урала» стал главным тренером команды

Президент волейбольного «Урала» Валерий Багметов выведет команду на игру Суперлиги против нижегородского «АСК» в качестве главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Такое решение было принято после матча с «Югра-Самотлор» (2:3), который продлил серию поражений команды до семи встреч.

Бывший главный тренер клуба Константин Сиденко проведет матч в Нижнем Новгороде в качестве старшего тренера.

Багметов стал президентом «Урала» в январе 2019 года. Ранее он работал главным тренером клубов «Нефтяник Башкортостан» и «Нефтехимик» из Салавата.