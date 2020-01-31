ProtonMail удалила аккаунты, рассылающие сообщения о минировании

Компания ProtonMail, которую заблокировали в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты.

«Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных из наших систем из сторонних источников. Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда отключены», — говорится в заявлении компании.

В сообщении уточняется, что вся информация о подписчиках была сохранена в соответствии с требованиями швейцарского законодательства и может быть передана российским властям после получения официального запроса через федеральную полицию Швейцарии, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен заблокировать доступ к швейцарскому почтовому сервису Protonmail.com. Данный сервис в 2019 и 2020 году использовался для рассылки сообщений о минированиях объектов.



Отметим, что почтовый сервис Protonmail.com используется телеграм-каналами.

