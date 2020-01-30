Мамонт, ниндзя и гендерно-нейтральный Санта-Клаус: в 2020 году появятся 117 новых эмодзи

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Организация Unicode Consortium показала 117 новых эмодзи — 62 новых символа и 55 вариантов эмодзи с разными цветами кожи и гендерами. Они будут достпуны для пользователей платформ iOS, Android и соцсетей WhatsApp и Twitter во второй половине 2020 года.

В списке новых эмодзи есть ниндзя, матрешка, человеческие сердце и легкие, болгарский перец, белый медведь, бизон , мамонт, улыбающееся лицо со слезой и т.д.

Появятся эмодзи и с гендерно-нейтральными людьми — человек в фате, во фраке, кормящий ребенка, а также «гендерно-нейтральный Клаус».