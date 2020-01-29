Жители назначенных к сносу домов на Танкодроме заявили о готовности уступить участки за компенсацию

Фото: Виталия Ахмерова

Жители СНТ «Дачный» на склонах казанского Танкодрома заявили «Реальному времени» о готовности уступить городу участки, назначенные для сноса под строительство парка. В обмен на это жители потребовали «справедливых компенсаций».

Об этом, в частности, заявила глава садового товарищества Фарида Захарова и еще несколько домовладельцев. По словам Захаровой, больше всего возражают против сноса люди, построившие там не дачи, а дома для круглогодичного проживания.

В мэрии города также указали, что на верхней границе СНТ — возле многоэтажек — стоят индивидуальные жилые дома, построенные в последние годы самовольно, но зарегистрированные по дачной амнистии. Более того, такие дома владельцы участков строят и сейчас.

Подробности ситуации — в материале «Реального времени».