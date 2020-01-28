Новости спорта

11:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Экс-игрок «Крыльев» Йоан Молло перешел в «Орлеан»

10:38, 28.01.2020
Экс-игрок «Крыльев» Йоан Молло перешел в «Орлеан»
Фото: orleansloiretfoot.com

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Орлеаном», выступающим во втором дивизионе Франции. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Последние полгода Молло провел в статусе свободного агента и достался «Орлеану» бесплатно.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

30-летний француз несколько лет выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Больше всего он запомнился своей игрой за самарские «Крылья Советов», где был одним из лидеров команды. Позже он перешел в питерский «Зенит».

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров