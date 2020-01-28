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Apple создала стеклянный iMac

04:25, 28.01.2020
Apple создала стеклянный iMac
Фото: pixabay.com

Корпорация Apple подала патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом.

Поверхность устройства представлена сплошной, монитор переходит в клавиатуру и тачпад, помимо этого, разработчики придумали вариант без встроенной клавиатуры.

Один из вариантов конструкции моноблока предполагает подключение макбука. В своей заявке Apple отмечает, что стеклянный корпус может быть как прозрачным, так и непрозрачным, а также включать полупрозрачные элементы.

Ранее сообщалось, что Apple в феврале собирается начать сборку бюджетного iPhone, выпуск запланирован на март. Это будет первый бюджетный телефон «яблочников» со времен iPhone SE.

ТехнологииITБизнес
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