Apple создала стеклянный iMac

Корпорация Apple подала патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом.

Поверхность устройства представлена сплошной, монитор переходит в клавиатуру и тачпад, помимо этого, разработчики придумали вариант без встроенной клавиатуры.

Один из вариантов конструкции моноблока предполагает подключение макбука. В своей заявке Apple отмечает, что стеклянный корпус может быть как прозрачным, так и непрозрачным, а также включать полупрозрачные элементы.

Ранее сообщалось, что Apple в феврале собирается начать сборку бюджетного iPhone, выпуск запланирован на март. Это будет первый бюджетный телефон «яблочников» со времен iPhone SE.

