В Tinder добавят «тревожную кнопку», если свидание стало опасным

В приложении для знакомств Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции, если на свидании появилась опасная ситуация. Функция станет доступной пользователям 28 января, когда выйдет обновление.

Сообщается, что полиции необходимо будет установить платформу безопасности Noonlight, через которую можно отследить геопозицию пользователя. Если потенциальная жертва заподозрила на свидании угрозу, она сможет вызвать полицию нажатием одной кнопки, передают «Известия».

Ранее в США зафиксировали всплеск «романтического мошенничества».

