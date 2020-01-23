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Роскачество сравнило бюджетные смартфоны с моделями известных брендов

10:58, 23.01.2020 1
Роскачество сравнило бюджетные смартфоны с моделями известных брендов
Фото: скриншот

Роскачество провело тестирование 24 смартфонов 14 торговых марок и определило бюджетные гаджеты, которые могут составить конкуренцию дорогим моделям известных брендов.

В список вошли Oneplus 7T (4,064 балла, цена 36 тыс. рублей), Oneplus 7T Pro (3,978; 46 тыс. рублей), Oppo Reno2 (3,921; 40 тыс. рублей), Xiaomi Mi 9 Lite (3,804; 20 тыс. рублей), Readme 5 Pro (3,779; 16 тыс. рублей), Honor 20 Pro (3,755; 35 тыс. рублей).

    «Смартфонам Xiaomi, Oppo, Huawei и Google не удалось потеснить флагманы от Apple и Samsung. Зато выявилась тенденция к тому, что бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам», — передает Роскачество.

    Ранее эксперты сообщили, что приложения, предустановленные на бюджетных смартфонах с операционной системой Android, представляют опасность для пользователей.

    Технологии
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    комментарии

    • Анонимно 11:08
      А Huawei почему бюджетную версию для теста взяли?
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