«Ак Барс» обыграл московское «Динамо», Рейдеборн оформил «шатаут»
«Ак Барс» в гостях обыграл московское «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Казанцы смогли забросить по шайбе в первом и в третьем периодах встречи, благодаря чему добились уверенной победы.
Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 22 броска соперника.
Следующий матч казанцы проведут в столице Татарстана, где 23 января примут уфимский «Салават Юлаев».
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 Галиев (Ли, 17:25)
0:2 Петров (Азеведо, Фрэттин, 49:08).
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