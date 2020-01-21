В России создадут экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии из Китая
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в феврале создадут экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии, из-за которой в Китае уже погибли четыре человека.
Созданием будет заниматься Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России, написал Салагай в Telegram-канале
Ранее сообщалось, что в китайском Шанхае подтвердился первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР констатировал возможность передачи этого заболевания от человека к человеку.ОбществоМедицина
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