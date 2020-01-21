Новый тип пневмонии, вспыхнувший в Китае, передается от человека к человеку
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку.
Как сообщили власти, есть объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.
«Если будут предприняты своевременные действия, эпидемии удастся избежать», — отметил представитель Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая Цзэн Гуан.
Кроме того, установленный риск заражения при контакте существенно осложняет задачу борьбы с коронавирусом, агентство «Синьхуа».
Ранее сообщалось, что в китайском Шанхае подтвердился первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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