Турецкая компания планирует вложить $100 млн в многофункциональный центр у памятника Вахитову

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Турецкая компания «Полимекс» планирует вложить $100 млн в строительство многофункционального комплекса Espace у Вахитовского холма в Казани.

Инвесторы предлагают проект развития холма на территории между улицами Бутлерова и Некрасова. Турецкая сторона предлагает здесь строительство многофункционального комплекса Espace, в котором будут торговый центр, офисные помещения, жилые апартаменты и общественные пространства.

Общая площадь здания составит 74 тыс. 250 кв. метров. Как отметила компания в ходе презентации на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ, в здании будет функционировать шахматная школа.

Помимо этого, «Полимекс» планирует сохранить холм и памятник Муллануру Вахитову, а в сквере на вершине холма создать обновленную зону отдыха, пишет «Татар-информ».