В Татарстане на сельскохозяйственные ярмарки в 2019 году завезли продукции на 1,3 млрд рублей

В прошлом году в Татарстане был проведен 21 ярмарочный день на 15 торговых площадках в Казани, на двух площадках в Набережных Челнах, технополисе «Новая Тура» и поселке Осиново Зеленодольского района.

По их итогам на торговые площадки было завезено продукции на общую сумму более 1,3 млрд рублей. На ярмарки завезли 2,1 тыс. тонн всех видов мяса, 500 тонн разливного молока, 850 тонн муки, 300 тонн крупы и другой продукции. Отмечается, что в Казани было реализовано порядка 70% продукции.

В Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Лениногорске, Заинске, Елабуге, Бугульме, Бавлах, Уруссу ярмарки проводятся самостоятельно, на них было завезено продукции на 270 млн рублей, передает пресс-служба президента республики.

Ранее сообщалось, продукция Татарстана будет представлена на 85-й международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя 2020» (International Green Week Berlin), которая пройдет с 17 по 26 января в Берлине.

