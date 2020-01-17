На льду «Ракеты» прошли заезды по картингу, несмотря на завтрашний матч по хоккею с мячом

Сегодня на льду «Спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) «Ракета» прошли квалификационные заезды зимнего открытого кубка РТ по картингу.



Проведение данного мероприятия вызвало негодование у болельщиков «Динамо-Казань» по хоккею с мячом в соцсетях. По их словам, картинговые соревнования повредили лед стадиона. Это может помешать проведению завтрашнего матча Высшей лиги казанцев против оренбургского «Локомотива».

Сегодня также были отменены занятия детско-юношеской школы, которая должна была провести ледовую тренировку. В итоге воспитанники школы были вынуждены заниматься в физкультурном зале комплекса.

«Реальное время» связалось с руководством клуба, которое заявило, что представители стадиона СОК «Ракета» дали гарантии о приведении в порядок льда до начала матча «Динамо-Казань».

В руководстве комплекса отказались давать официальные комментарии.

Отметим, что хоккейный матч состоится завтра, 18 января, в 10:15 по мск. По окончании игры, на льду «Ракеты» состоятся финальные заезды по картингу.