Синоптики пообещали россиянам «весну в середине зимы»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Синоптики центра «Фобос» рассказали, что в ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.

Весеннюю погоду принесет на Восточно-Европейскую равнину обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе.

Так, согласно прогнозу синоптиков, в Поволжье, в тёплом антициклоне, обойдётся без существенных осадков и время от времени будет солнечно. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде ожидается -2…+1°.

Напомним, сегодня в Казани зафиксирован новый темературный рекорд. По данным наблюдений, 16 января на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» температура воздуха достигла +2,6°С.



Ранее татарстанские синоптики рассказали, что установившаяся температура воздуха в республике на 11 градусов превышает климатическую норму.

