Синоптики пообещали россиянам «весну в середине зимы»
Синоптики центра «Фобос» рассказали, что в ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Весеннюю погоду принесет на Восточно-Европейскую равнину обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе.
Так, согласно прогнозу синоптиков, в Поволжье, в тёплом антициклоне, обойдётся без существенных осадков и время от времени будет солнечно. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде ожидается -2…+1°.
Напомним, сегодня в Казани зафиксирован новый темературный рекорд. По данным наблюдений, 16 января на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» температура воздуха достигла +2,6°С.
Ранее татарстанские синоптики рассказали, что установившаяся температура воздуха в республике на 11 градусов превышает климатическую норму.
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