Евгений Колесников: «В защите УНИКС сыграл хорошо, но в концовке чего-то не хватило»

Игрок УНИКСа Евгений Колесников поделился мнением о причинах поражениях от французского «Монако» (78:84).

— В концовке не получилось, промазали открытые броски, оттуда и результат. Французы набрали не так много, в защите мы сыграли хорошо. Но где-то в конце игры нам чего-то не хватило, надо будет этот момент разобрать и сделать выводы.

Сложно сказать, почему нам не удаются начала матчей. Пускаем достаточно много очков в первой половине. Надо больше концентрироваться именно в начале игры, а мы начинаем разгоняться больше ко второй половине. Там уже догоняем соперника, играем на равных, но уже в концовках иногда не получается.

Теодор? Он открытый человек, общается со всеми хорошо. Чего-то плохого о нем сказать не могу. Он вкатился хорошо, тем более здесь нет времени на раскачку, лишь выходить и играть, что ему пока удается. Теодор уже помогает команде и обязательно поможет потом, — передает слова Колесникова корреспондент «Реального времени».