Кубок Европы. УНИКС дома проиграл «Монако»
УНИКС в домашнем матче второго группового этапа Кубка Европы уступил французскому «Монако» (78:84).
Решающей стала первая половина игры, когда казанцы проиграли сопернику с разницей в 9 очков. В последних двух четвертях встречи УНИКС сумел немного сократить разрыв в счете, но итоговый результат остался за гостями.
Самым результативным в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко.
Кубок Европы.
УНИКС (Россия) — «Монако» (Франция) — 78:84 (16:20, 19:24, 20:17, 23:23)
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