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Кубок Европы. УНИКС дома проиграл «Монако»

21:41, 14.01.2020
Кубок Европы. УНИКС дома проиграл «Монако»
Фото: eurocupbasketball.com

УНИКС в домашнем матче второго группового этапа Кубка Европы уступил французскому «Монако» (78:84).

Решающей стала первая половина игры, когда казанцы проиграли сопернику с разницей в 9 очков. В последних двух четвертях встречи УНИКС сумел немного сократить разрыв в счете, но итоговый результат остался за гостями.

Самым результативным в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко.

Кубок Европы.
УНИКС (Россия) — «Монако» (Франция) — 78:84 (16:20, 19:24, 20:17, 23:23)

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