Yamaha попросил не повторять за экс-главой Nissan, который улетел в Ливан в ящике для музыкальных инструментов

Производитель музыкальных инструментов Yamaha отреагировал на сообщения о том, что бывший гендиректор Nissan Карлос Гон сбежал в Ливан, спрятавшись в ящике для музыкальных инструментов.

Напомним, что он выехал из Японии, где он находился под домашним арестом, по поддельным документам. Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Изначально ему инкриминировалось уклонение от уплаты налогов. Однако позже следователи обвинили его в финансовых махинациях.

В связи с этим в твиттере стали появляться шутки об использовании ящиков. В итоге Yamaha выпустил предупреждение.

«Не будем называть причину, но в твиттере было много историй о людях, залезавших в большие ящики для инструментов. Поздно предупреждать кого-либо уже после того, как несчастный случай уже произошел, поэтому будьте осторожны. Сами так не делайте и другим не давайте», говорится в сообщении Yamaha (перевод по "Медузе").

Также представители компании отметили, что кофры предназначены для инструментов и звукового оборудования, а не для людей.