Экс-глава Renault — Nissan — Mitsubishi сбежал из Японии в Ливан

Бывший CEO альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон выехал из Японии, где он находился под домашним арестом, по поддельным документам. Теперь он находится в Ливане.

«Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования», — передает слова Гона Reuters.

Бывший гендиректор автомобилестроительного альянса утверждает, что японская система правосудия отказывает человеку в основных правах. Гон добавил, что бегство даст ему возможность начать общаться с прессой.

В Токийском окружном суде подтвердили, что условия домашнего ареста Гону не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.

Напомним, Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Изначально ему инкриминировалось уклонение от уплаты налогов. Однако позже следователи обвинили его в финансовых махинациях.