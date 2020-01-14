«Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл «Амур»

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Амур» (3:2б).

Хозяева льда открыли счет уже на 3-й минуте встречи, точный бросок удался Руденкову. Спустя несколько минут «Амур» удвоил преимущество, но судьи не засчитали шайбу Лазарева. После этого казанцы пришли в себя и сравняли счет, курьезный гол в свой актив записал Глухов.

В третьем периоде команды обменялись голами, при этом хабаровчане перевели игру в овертайм благодаря шайбе, заброшенной в меньшинстве. По буллитам точнее оказались казанцы.

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 Руденков (Камалов, 3:16)

1:1 Глухов (12:58)

1:2 Азеведо (Викстранд, Виртанен, 40:34)

2:2 Йордан (53:27)

2:3 Азеведо (победный буллит).