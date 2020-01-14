Агент Абрамов: «Если бы у России было два-три Дзюбы, то мы могли бы претендовать на победу в ЧЕ»

Российский футбольный агент Владимир Абрамов высказался относительно нового контракта нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбы.

— Артем Дзюба — тертый калач. Его агенты знают, что у «Зенита» есть деньги. И знают, как этот клуб не любит расставаться с деньгами при подписании контрактов с российскими футболистами. Они легко и покладисто ведут себя с иностранцами, но когда речь доходит о наших, то часто ведут себя как с продуктами второго сорта.

Агенты Дзюбы знают, что почем. Они прошли школу «Спартака». И выстраивают правильную позицию. Чтобы получить от «Зенита» то, что хочется, то надо показать зубы. В «Зените» не хотят ему давать привилегию диктовать свои условия. Но я считаю, что его нужно поблагодарить.

— Поднять зарплату, например? По текущему контракту он зарабатывает 3,6 млн евро в год.

— С точки зрения коммерческой необходимости, Дзюба получает большие деньги. «Зенит» не хочет переплачивать. Артем добился определенных результатов на чемпионате мира, помог сделать «Зенит» чемпионом России. Дзюбе можно дать хотя бы столько, сколько он зарабатывал по прошлому контракту.

С моей точки зрения, Артем Дзюба должен получить ту премию, которую он недополучил, за ту славу, которую он предоставил Петербургу и сборной России. Явно недоплатили!

— «Зенит»?

— Нет, скорее государство недоплатило. Если бы у нас было два-три таких футболиста, как Дзюба, мы могли бы претендовать на звание чемпионов Европы. Но у нас их нет. Артем Дзюба — это объединяющая сила. Его нужно беречь.

Вы говорите, что ему 31 год, но дайте ему денег. Хорошо, не платите ему зарплату в 3,6—4 миллиона евро в год. Подпишите на 3 миллиона, но дайте ему 10 миллионов единовременным бонусом. Себе-то они выписывают незаработанные «золотые парашюты» — почему не дать его Дзюбе? Тем более он заслужил его.

Я знаю, как тяжело Артем переживал работу в «Спартаке». Ему всегда умудрялись недоплатить. Даже руководитель компании «Лукойл» летал в Испанию с ним договариваться, чтобы в последний момент сбить его стоимость и недоплатить ему, хотя он сам миллиардер. Руководство «Зенита» делает все, чтобы затянуть сделку с Дзюбой. Это повторение истории, которая приключилась с Дзюбой в «Спартаке», — считает Абрамов.