«Уфа» пригласила в клуб трехкратного призера российского ультрамарафона

Футбольный клуб «Уфа» пополнил свой медицинский штаб новым массажистом Азатом Ахметдиновым.

Ранее молодой специалист работал с молодежной командой «Уфы», а также входил в медперсонал волейбольного «Урала».

Среди заслуг Ахметдинова значатся медали в российском ультрамарафоне. До начала карьеры массажиста он дважды становился бронзовым и однажды серебряным призером российских первенств на длинные дистанции. Личный рекорд Ахметдинова — 7 часов 2 минуты.

Напомним, ранее стало известно, что во время полета команды на первый зимний сбор в Кипр врачи «Уфы» спасли жизнь одного из пассажиров самолета.