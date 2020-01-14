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«Уфа» пригласила в клуб трехкратного призера российского ультрамарафона

10:31, 14.01.2020
«Уфа» пригласила в клуб трехкратного призера российского ультрамарафона
Фото: bashinform.ru

Футбольный клуб «Уфа» пополнил свой медицинский штаб новым массажистом Азатом Ахметдиновым.

Ранее молодой специалист работал с молодежной командой «Уфы», а также входил в медперсонал волейбольного «Урала».

Среди заслуг Ахметдинова значатся медали в российском ультрамарафоне. До начала карьеры массажиста он дважды становился бронзовым и однажды серебряным призером российских первенств на длинные дистанции. Личный рекорд Ахметдинова — 7 часов 2 минуты.

Напомним, ранее стало известно, что во время полета команды на первый зимний сбор в Кипр врачи «Уфы» спасли жизнь одного из пассажиров самолета.

СпортФутбол Башкортостан
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