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Медперсонал «Уфы» оказал экстренную помощь пассажиру самолета по пути с командой в Кипр

11:36, 13.01.2020
Медперсонал «Уфы» оказал экстренную помощь пассажиру самолета по пути с командой в Кипр
Фото: pixabay.com

Медицинский персонал «Уфы» оказал первую помощь пассажиру самолета во время полета уфимской команды на Кипр. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что «Уфа» вчера отправилась на первый зимний тренировочный сбор. Во время перелета в кипрский город Ларнака мужчине по имени Григорий стало плохо. Врачи клуба Ильшат Жданов и Александр Самородов помогли стабилизировать состояние пассажира, благодаря чему удалось избежать экстренной посадки самолета.

Отметим, что это уже не первый случай, когда врачи «Уфы» оказывают неотложную помощь во время переездов команды. Летом 2018 года Жданов на сборах команды в Австрии помог водителю автобуса, попавшего в ДТП.

СпортФутболОбщество Башкортостан
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