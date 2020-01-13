Четыре дома обманутых дольщиков в Казани достроят за счет федерального фонда

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Шесть из оставшихся девяти долгостроев в Казани достроят за счет федерального фонда. Об этом заявили сегодня на «деловом понедельнике».

Сообщается, что два долгостроя дома №3, №4 ЖК «МЧС», пять блоков жилого дома №2 ЖК «МЧС» (ГК «Фон») и жилой дом по улице Достоевского, 57 будут достроены за счет федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Размер финансирования составляет 5,5 млрд рублей.

Достраивать объекты будет созданный в республике Федеральный фонд государственной компании Дом.РФ. Техническим заказчиком по данным объектам выступит ГИСУ, а подрядчиков определят по результатам конкурса, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков заявил, что проблему обманутых дольщиков в Татарстане планируют решить в 2021 году.

