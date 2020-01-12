Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не получить болезнь Альцгеймера. Ученые советуют выполнять регулярные физические нагрузки, умственную деятельность, полноценно спать и научиться справляться со стрессом.

При этом, полноценная зарядка не только может предотвратить отсутствующее заболевание, но и замедлить развитие уже имеющегося.



«Физическая активность помогает мозгу не только сохранить кровоток, но и увеличивать количество химических веществ (нейромедиаторов), которые защищают мозг», — цитируют Роспотребнадзор «Известия».

Людям старше 65 лет должны уделять физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю. При условии высокой интенсивности допустимо 75 минут. Каждое занятие должно длиться не менее 10 минут.



Ранее группа исследователей под руководством Рональда Кристала из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке применила генную терапию для лечения «деменции боксеров». Они надеются, что подобный подход к лечению может победить и болезнь Альцгеймера.

